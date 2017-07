Il Mattino ha anticipato una parte dell'intervista all'ultimo acquisto del Napoli Mario Rui, la cui edizione integrale sarà disponibile sul quotidiano domani in edicola: "Sono arrivato da poco e mi ha colpito questa convinzione che regna sovrana tra i miei compagni", spiega il portoghese: "E' una cosa coinvolgente. Quando ero alla Roma, da avversario, ero convinto che a loro mancasse davvero poco per poter puntare a vincere il campionato. E se il gruppo ci crede, ci credo anche io".



CONCORRENZA - "A questi livelli è importante la concorrenza, non mi spaventa. Non serve un solo giocatore bravo in un ruolo. Le partite in questa stagione saranno tante e c’è spazio per tutti".



PRELIMINARE - "Se il Napoli farà il Napoli saranno gli altri a dover preoccuparsi di noi”.