Non mancano le difficoltà per il Napoli per acquistare Geronimo Rulli dalla Real Sociedad. Secondo quello che spiega la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il Napoli allora potrebbe puntare per la prossima stagione su Pepe Reina e Gigi Sepe cedendo il solo Rafael. Ma, un acquisto tra i pali ci sarebbe comunque: quello di Alex Meret dall'Udinese. Il classe '97, però, sarebbe ceduto in prestito alla Spal, dove è già stato protagonista lo scorso anno, per poi tornare a Napoli da titolare nella stagione 2018-2019 dopo un anno di esperienza in Serie A.