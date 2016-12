Al termine di Fiorentina-Napoli Dries Mertens ha parlato a Premium Sport: "Purtroppo oggi il mio gol non è servito, abbiamo fatto un buon gioco su un campo che solitamente è buono e oggi invece non lo era. Ci abbiamo provato e se Zielinski avesse segnato saremmo andati 2-0, poi hanno pareggiato e hanno cominciato a palleggiare. Gabbiadini? Un grande, ma non possiamo giocare tutti: il suo momento arriverà, qui o in un'altra squadra".



Intervenuto poi a Sky Sport scherza sul suo momento di forma: "A segno in tre partite consecutive? L'anno scorso non le giocavo neanche tre partite di fila...".