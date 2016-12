Continua la 18° giornata di serie A, aperta due giorni fa da Atalanta-Empoli e ieri da Inter-Lazio: rinviate le partite di Milan e Juventus rispettivamente contro Bologna e Crotone per la Supercoppa Italiana, altre sei partite alle 20.45.



Big match al Franchi tra Fiorentina e Napoli, ma gli occhi sono puntati anche sull'Olimpico: la Roma vuole ripartire dopo il ko contro la Juve e ospita il Chievo per consolidare il secondo posto solitario. Voglia di rivalsa anche per Torino e Genoa, entrambe reduci da una sconfitta nell'ultimo turno, mentre vola sulle ali dell'entusiasmo l'Udinese che cerca in casa della Sampdoria la quarta vittoria consecutiva. Chiudono due scontri importanti per la corsa salvezza: il Cagliari se la vede con un Sassuolo decimato dagli infortuni, il Palermo vuole dare continuità al successo di Genova battendo il Pescara, ultimo in classifica.