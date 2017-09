"Non me ne sono accorto. E comunque stavolta non avrei lasciato i rigori a nessuno. Era importante rispondere ai successi di Inter e Juve, anche se il campionato è appena iniziato ed è presto per guardare la classifica", ha detto nel post-partita di Napoli-Benevento l'attaccante belga del Napoli Dries Mertens, autore di una tripletta.



Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, Mertens ha reagito al turnover in Europa contro lo Shakhtar Donetsk "e ha preteso di battere entrambi i rigori nella ripresa, ignorando gli ordini della panchina e negando ad Hamsik una ghiotta chance per sbloccarsi".