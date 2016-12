“Sensazionale”. È questa la parola italiana che i giornali del Belgio utilizzando per descrivere le prodezze di Dries Mertens. L’attaccante che è in patria è considerato, ma di certo non viene visto come un fenomeno, anche se apprezzato dai tifosi. I titoli dei giornali fanno a gara a dare la notizia con il maggiore risalto possibile, cosa già di per sé singolare perché il calcio estero, e in particolare quello italiano, interessa fino a un certo punto.

Invece Mertens si guadagna una mega-foto sulla prima pagina di “Het Laatste Nieuws”, che scrive - appunto - “Sensazionale” e racconta le prodezze di Mertens. Lo “Sport Krant”, invece, sempre in prima pagina pubblica la foto di Mertens abbracciato a Chiriches (anche lui autore di un gol col Torino) e racconta brevemente la partita, senza mancare di elencare brevemente le prodezze dell’azzurro: quattro gol, di cui tre in nove minuti. Due triplette in una settimana. Insomma, Mertens fa notizia, e il giornale belga dedica all’azzurro un’intera prima pagina, aspettando di vedere le stesse magie anche in Nazionale.