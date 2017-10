Dries Mertens esulta per il primo posto in classifica e fissa i nuovi obiettivi. “E’ molto bello giocare duecento partite con il Napoli, mi fa un enorme piacere", sono le parole dell'attaccante belga riportate da Il Mattino: "In questo momento continuiamo a vincere con tutti, dobbiamo credere allo scudetto e giocare tutte le partite come le ultime". E sulle avversarie: "La Juventus è la squadra più pericolosa ma anche la Lazio sta facendo molto bene”.