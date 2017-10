Dries Mertens è diventato una parte essenziale del Napoli targato Maurizio Sarri. Utilizzato da ala sinistra negli anni al Psv, la scelta dell'allenatore partenopeo di trasformarlo in prima punta ha consegnato alla Serie A un centravanti dotato di un talento straordinario. Le prestazioni e i ritmi realizzativi dell'attaccante hanno contribuito in maniera decisiva al raggiungimento alla crescita degli Azzurri. E pensare che quella di un anno fa, a partire dalla 10° giornata contro l'Empoli, fu una decisione quasi forzata: Milik alle prese con un lungo stop, Gabbiadini che come prima punta nel 4-3-3 proprio non convinceva e la necessità di sperimentare una nuova soluzione. "Il mio unico merito è stato quello di schierare Mertens centravanti", ha detto Sarri dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo. Un merito non da poco, visto che nessuno ci aveva mai pensato.



MEDIA GOL DA FUORICLASSE - Mertens è a oggi il miglior nove della recente storia del club campano. In 52 partite giocate, a partire da quando è stato impiegato da prima punta, ha realizzato 41 reti. Una media di 0,79 gol a partita. Higuain e Cavani sono ormai un ricordo lontano. Il numero nove juventino e il Matador, con all'attivo per l'uno 91 gol in 141 presenze e una media di 0,623 gol a partita e per l'altro 104 gol in 138 presenze con una media gol di 0,75 gol a partita, sono stati surclassati non solo sul piano di prestazioni e gol ma anche sostituiti nel cuore dei tifosi che vedono Mertens leader assoluto che non ha niente da invidiare ai campioni del passato.



PROSSIMO OBIETTIVO - Dries ora vuole superare il Pipita nella speciale classifica dei bomber del Napoli di tutti i tempi. L’argentino è ottavo con 91 centri, Mertens lo insegue al nono posto e già prenota il sorpasso. Al momento è fermo a quota 80, a meno 34 gol da Hamsik e meno 35 da Maradona.