We fought, but we failed. Fans were amazing last night. With your support we'll fight in Serie A and Cup. #NapoliReal #napoli #ForzaNapoliSempre Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik) in data: 8 Mar 2017 alle ore 03:49 PST

Un messaggio sospeso tra l'amarezza della sconfitta e dell'eliminazione ine la voglia di riscatto., in campo nel finale diieri al, ringrazia i tifosi e li chiama in vista dei prossimi impegni."Abbiamo combattuto, ma abbiamo fallito. I tifosi sono stati eccezionali: con il vostro aiuto combattereno in campionato e in Coppa", ha scritto a mezzo social postando una foto che lo ritrae alle prese con, l'eroe delle merengues.