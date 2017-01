Ci siamo. Dovrebbe essere il giorno giusto. Quello del sì al ritorno in campo. Arkadiusz Milik è pronto a tornare a lavorare in gruppo, assieme a tutti gli altri compagni. E incredibilmente potrebbe perfino andare in panchina domenica contro il Pescara. Ma è un’ipotesi molto difficile, visto che per il suo rientro non c’è fretta. In ogni caso sembra ormai vicino il giorno in cui Arkadiusz Milik tornerà ad allenarsi con il Napoli. Ad aggiornare il quadro delle condizioni fisiche dell'attaccante polacco, da tempo fermo per il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, è il professor Mariani. “Domani (oggi, ndr) a Villa Stuart effettueremo la visita di controllo a Milik. L’attaccante sarà sottoposto ad una valutazione funzionale: effettuerà una serie di test in palestra e sul campo», ha spiegato a Radio Kiss Kiss Napoli. «I test saranno di natura ortopedica. Naturalmente, sarà fatta anche una risonanza. Qualora i test dovessero dare risposte positive, Milik potrà rientrare nell’area tecnica. Potrà, in sostanza, allenarsi con il gruppo. Spetterà poi all’allenatore, Maurizio Sarri, decidere se convocarlo o meno per la gara di campionato”, ha aggiunto Mariani.