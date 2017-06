Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arek Milik è rimasto turbato dalla decisione del Napoli di non concedergli la possibilità di disputare i prossimi Europei Under 21 con la Polonia, che si disputeranno proprio nel suo paese. "Ho dovuto rispettare la loro volontà. Al momento - ha detto Milik - non voglio parlare della questione, ora mi sto allenando con la nazionale maggiore per affrontare l’importante impegno contro la Romania per le qualificazioni al Mondiale russo. E questo è il mio unico obiettivo, adesso". Dal ritiro della Polonia, Milik ha voluto chiudere l’argomento senza polemizzare, il malcontento se l’è tenuto dentro, per evitare discussioni che avrebbero potuto incrinare il suo rapporto col Napoli