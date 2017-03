Arkadiusz Milik sta tornando in forma. Anche da un punto di vista dei concetti. "Sono rientrato da poco, per il momento andare in panchina non è un problema", ha detto nel corso di una conferenza andata in scena nel ritiro della Nazionale polacca. "Sono giovane, e per questo impaziente, ma so anche che per Sarri è difficile cambiare certi equilibri che stanno funzionando così bene. Mertens sta giocando alla grande nella mia posizione, e dunque devo lavorare alla grande per guadagnare nuove opportunità. Comunque, sono passati appena cinque mesi dall'operazione: accetto la situazione. Per ora".



DUE SETTIMANE - Poi, un ragguaglio sui tempi utili a vederlo al top: "Mi servono ancora un paio di settimane. Solo un paio e poi sarà pronto. Sto bene sotto tutti i punti di vista, è questione di piccoli dettagli. Sotto il profilo della potenza e dell'esplosività tornerà tutto come prima dell'infortunio, sono sicuro. E va bene che per il momento non gioco più come prima, però non avverto la differenza con i miei compagni. Le cose si costruiscono lentamente".