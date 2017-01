Arek Milik non ce l'ha fatta a partecipare alla ripresa degli allenamenti andata in scena oggi al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso da Sarri. "Milik, impegnato nel viaggio di ritorno da Roma, si aggregherà domani", ha comunicato il Napoli. Per il resto, lavoro differenziato per Chiriches e Strinic, leggermente affaticati dopo le partite con la Samp e lo Spezia: i due, comunque, recupereranno in tempo per la sfida di domenica con il Pescara.