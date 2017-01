Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Miroslav Kacer, centrocampista dello Zilina. Come riporta l’edizione odierna del Mattino. Sul talento slovacco classe 1996 c’è anche l’interesse di Torino ed Udinese in Italia. Con il Benevento si va avanti per Ciciretti, pallino di Giuntoli: il Napoli, in ogni caso, lo lascerà nel Sannio fino all’estate.