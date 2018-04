Fiorentina, crocevia per lo Scudetto. Come fu, nel 2012, per il Milan, adesso sarà il Napoli a dover sorpassare l'ostacolo viola. Quella volta, però, ai rossoneri di Allegri non andò bene: Jovetic e Amauri sbancarono 'San Siro' in una vittoria memorabile, che regalò tre punti alla formazione di Delio Rossi, invischiata nella lotta per la salvezza. I rossoneri caddero, la Juventus li sorpassò e andò a prendersi il trionfo finale, lo Scudetto. Stavolta sarà il turno di Sarri: vincere per continuare la corsa, partendo per da una posizione di svantaggio rispetto ai bianconeri. E Allegri spera nuovamente nel miracolo gigliato: stavolta ne gioirebbe.