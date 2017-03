Pepe Reina sosterrà oggi il test decisivo per tornare regolarmente a disposizione di Sarri in vista del doppio confronto con la Juve. Il portiere del Napoli, rientrato una settimana fa dalla Spagna per un problema muscolare rimediato in allenamento con la Roja, sembra ormai del tutto recuperato: il controllo in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno dovrebbe essere una mera formalità.