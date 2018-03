Al termine della stagione Maurizio Sarri sarà ancora l'allenatore del Napoli oppure no? Teoricamente ci sarebbe un contratto sino al 2020 che scatterà in automatico se nessun club dovesse pagare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro che lega Sarri al Napoli, ma dal punto di vista dell'ingaggio è facile immaginare anche un aumento dello stipendio. Secondo La Repubblica, c’è ancora in bilico del resto perfino il futuro di Sarri, anche se filtra ottimismo sulla trattativa in corso tra De Laurentiis e il tecnico, la cui conferma (manca solo l’accordo economico) è considerata pure dai tifosi la migliore delle garanzie di continuità ad alti livelli.