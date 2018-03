L'edizione odierna de Il Resto del Carlino fa il punto sulle idee di mercato in casa Bologna. Il ds Bigon è alla ricerca di giocatori fisici che possano aumentare la forza ed i muscoli della compagine rossoblu. In attesa di sciogliere il nodo legato all'allenatore, i felsinei tengono nel mirino diversi profili per la prossima stagione: tra questi rientra l'azzurro Marko Rog. L'ex Dinamo Zagabria rappresenta un jolly per Sarri che lo ha utilizzato sia da mezzala che da esterno d’attacco. Quello del croato è u nome uscito già nel corso del mercato di gennaio quando il club di De Laurentiis tentò l’assalto a Simone Verdi, giocatore nel mirino pure di Inter, Roma e della stessa Juventus.