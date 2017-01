Prima convocazione per Leonardo Pavoletti. Il neo attaccante azzurro, appena acquistato dal Genoa, domani con la Samp siederà in panchina: è reduce da un infortunio al ginocchio sinistro e non è ancora in condizione, ma evidentemente Sarri ha deciso di fargli annusare l'aria del San Paolo. L'esordio è previsto martedì in Coppa Italia con lo Spezia. Recuperati anche Hysaj e Chiriches. Ecco i convocati azzurri per la Samp: Reina, Rafael, Sepe, Chiriches, Maggio, Hysaj, Lasicki, Tonelli, Maksimovic, Strinic, Diawara, Jorginho, Allan, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Lorenzo Insigne, Roberto Insigne, Callejon, Gabbiadini, Mertens, Pavoletti.