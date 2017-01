Parola d’ordine, vendere: dopo aver preso Pavoletti e in attesa di definire l’arrivo del giovane brasiliano Leandrinho, il Napoli lavora sodo per sistemare qualche cessione, ma anche per fare qualche operazione “di sponda”, vale a dire prendere giocatori per poi girarli subito in prestito, sperando che non si perdano nei meandri delle categorie inferiori. Il nome più altisonante è quello di Manolo Gabbiadini, che deve ancora portare l’offerta al presidente De Laurentiis: in ogni caso l’attaccante è destinato all’estero.

Partirà anche un altro attaccante, si tratta di Roberto Insigne che già in questi giorni raggiungerà Terni per giocare con la Ternana, in prestito. Si lavora anche per altre due operazioni in uscita. La prima riguarda il difensore 21enne Igor Lasicki, che è vicino al Carpi. Sempre all’ex club del direttore sportivo Giuntoli dovrebbe finire anche Alessio Zerbin, esterno d’attacco classe '99 che il club azzurro ha bloccato dal Gozzano, anche se mancano le firme. Appena tutto sarà definito, il talento che stuzzica Giuntoli andrà a giocare da Castori.