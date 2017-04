L'agente Fifa Vincenzo Morabito, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, ha delineato - tra le molte possibilità - un'ipotesi clamorosa per il futuro di Dries Mertens: "Potrebbero influire alcune vicende personali, ma il Napoli sta facendo di tutto per trattenerlo anche con proposte economiche importanti. Mertens piace al Barcellona, ma non so se a 30 anni convenga fare la riserva a quei tre mostri sacri oppure giocare da titolare a Napoli e magari lottare per lo scudetto. E poi piace anche alla Juventus".