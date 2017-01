L'ombra della camorra dietro la vendita dei biglietti di Napoli-Real Madrid, gara di ritorno degli ottavi di Champions in programma il 7 marzo al San Paolo: lo scrive Il Mattino. Secondo il quotidiano napoletano, le indagini della Procura di Napoli avrebbero evidenziato "l'ombra lunga della camorra - si legge -. La criminalità organizzata sarebbe dietro alla rete di bagarini che sono riusciti a impossessarsi di un altissimo numero di tagliandi, che ogni giorno si trasformano in oro, visti i sovrapprezzi di offerta".

Il caos biglietti cominciato il 2 gennaio, sin dal primo giorno di prevendita, non accenna a diminuire: il problema più grave, che ha stuzzicato l'interesse della Procura fino a generare l'apertura di un'inchiesta conoscitiva a carico di ignoti, secondo Il Mattino è legato all'ipotetico aggiramento del divieto di cambio utilizzatore (ovvero l'impossibilità di cedere il biglietto nominativo a una persona diversa dall'intestatario stesso) e dunque all'ipotetica rivendita dei biglietti stessi a prezzi triplicati o anche quadruplicati. In pratica, bagarinaggio: "Il tam tam dei bene informati, ma soprattutto su alcuni siti della rete, inizia a diffondere il passaparola - si legge ancora -: i biglietti per la partita di Champions vengono rivenduti. A prezzi ovviamente maggiorati. Quadruplicati quelle delle curve, triplicati quelli delle tribune... Ora prende corpo il sospetto degli inquirenti: che dietro la razzia dei titoli possa esserci una strutturata organizzazione criminale. Cioè la camorra".