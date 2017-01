Luigi de Magistris vuole organizzare un vero e proprio evento in città per la sfida del 7 marzo tra Napoli e Real Madrid in Champions League. Il sindaco sarà naturalmente allo stadio, non potranno fare la stessa cosa molti cittadini partenopei visto il caos biglietti che si è venuto a creare negli ultimi giorni. Il primo cittadino aveva inizialmente criticato i prezzi, poi ha dovuto fare i conti con le tante denunce che ci sono state per il mancato acquisto dei ticket visto e considerato che c’è stato un bagarinaggio online. L’unico modo per poter fare stare tutti insieme è creare un luogo di aggregazione in città.

“Lavorerò per installare un maxischermo in città per vedere Napoli-Real Madrid - ha detto de Magistris a Repubblica Tv -. So che sarà difficile per la questione dei diritti, ma lo chiederò a Prefettura e Calcio Napoli”. Il sindaco ha ragione perché fino a quando si trattava della Rai qualcosa di poteva fare. Ma siccome i diritti appartengono solo ed esclusivamente a Mediaset allora potrebbero nascere dei problemi per avere l’ok, anzi ottenere il via libera è praticamente impossibile.