Il presidente De Laurentiis ordina il silenzio stampa. Ma in casa Napoli fanno eco le parole pronunciate da Sarri alla squadra dopo la sconfitta col Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale in Champions League. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'allenatore crede nella rimonta e ha chiesto ai suoi ragazzi una prova galattica, restando però concentrati sugli altri impegni a partire dalla trasferta di Verona contro il Chievo. Lo stadio San Paolo tutto esaurito sarà l'uomo in più per il sogno che ora è diventato sul serio impresa epica: si parte dal 3-1 per i campioni d'Europa e del mondo, ma il Napoli non ne vuole proprio sapere di salutare la Champions senza lottare fino all'ultimo.