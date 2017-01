Mancano ancora due mesi e più al grande evento del San Paolo per la Champions League e già il club azzurro ha preso delle decisioni importanti. Considerato che nessuno vorrà perdersi una partita storica contro il Real Madrid, per evitare disparità, Aurelio De Laurentiis ha dato l’avallo per annullare tutti i biglietti omaggio. Chi vorrà andare al San Paolo in tribuna dovrà pagare. Non si sa quanto perché ancora devono uscire i prezzi ma sicuramente il costo dei settori privilegiati saranno molto alti. “La Società - dice una nota - ha ritenuto doveroso assumere tale determinazione al fine di non concretizzare disparità di trattamento tenuto conto dell’elevatissimo numero di richieste già ad oggi pervenute e del limitato numero di posti disponibili nei settori abitualmente destinati ad accogliere ospiti invitati dalla Società”. Naturalmente bisogna sperare a livello generale che nella gara di andata del 15 febbraio al Bernabeu non ci sia una sonora sconfitta. Dovesse finire in goleada per i padroni di casa allora la sfida di ritorno perderebbe comunque di interesse visto e considerato che non ci sarebbero i presupposti per passare il turno.