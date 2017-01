Chiriches in gruppo, Hysaj ancora a parte. La composizione della difesa in vista della partita con la Samp, in programma sabato al San Paolo, è ancora un rebus: Hysaj ha lavorato in palestra anche oggi, costretto dall'attacco influenzale che lo ha condizionato nelle ultime 48 ore, mentre Chiriches è rientrato in gruppo. Il difensore romeno prova il recupero lampo, dopo l'infortunio muscolare rimediato a Firenze prima della sosta: la sua situazione sarà monitorata alla vigilia insieme con quella dell'albanese, ma se i due non dovessero farcela giocheranno Tonelli al centro con Maksimovic e Maggio sulla fascia destra. In attacco, spazio al tridente leggero Callejon-Mertens-Insigne. Ancora fuori Pavoletti: per lui, esordio in vista martedì con lo Spezia. Intanto, altra defezione in vista causa Coppa d'Africa: il Marocco ha infatti convocato El Kaddouri.