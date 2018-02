Secondo quanto riferisce corriere.it, Reina non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con i partenopei e avrebbe accettato l’offerta del Milan per la prossima stagione. Reina avrebbe anche dato la propria disponibilità a rivestire il ruolo di vice Gianluigi Donnarumma, che la dirigenza rossonera vuole trattenere in quel di Milanello. Con ogni probabilità, a lasciare la squadra milanista sarà Marco Storari.