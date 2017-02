Il Napoli è in silenzio stampa, eppure ieri, in occasione del giorno di riposo concesso Sarri dopo la vittoria con il Chievo, Pepe Reina e Dries Mertens sono stati ospiti di Maria De Filippi a "C'è posta per Te" com'era già capitato nelle stagioni precedenti a Benitez e Higuain (due volte). I due giocatori del Napoli, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, hanno registrato negli studi milanesi della trasmissione e poi sono rientrati in città. Oggi la squadra tornerà in campo al centro sportivo di Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida di sabato con l'Atalanta.