Ottime notizie in casa Napoli: Pepe Reina, assente in occasione della partita pareggiata domenica con la Juve in campionato e sostituito da Rafael per i postumi dell'infortunio al soleo della gamba destra rimediato in Nazionale, ha partecipato anche alla rifinitura mattutina della squadra al centro sportivo di Castel Volturno. In gruppo. Per il secondo giorno consecutivo: una notizia che autorizza a pensare che Pepe stasera scenderà in campo nel secondo atto della semifinale di Coppa Italia, in programma alle 20.45 al San Paolo ancora con i bianconeri di Allegri.