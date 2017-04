Pepe Reina è stato sottoposto oggi a una nuova risonanza magnetica al soleo della gamba destra, ovvero nella zona del polpaccio, per capire l'evoluzione dell'infortunio rimediato con la Nazionale spagnola: esito, negativo. Proprio come sabato. La differenza sostanziale, però, è che Pepe è anche rientrato in gruppo per la seduta pomeridiana dopo tanto lavoro differenziato. Ora, dunque, spetterà ancora a lui decidere se forzare o meno in vista della sfida domani in Coppa Italia con la Juve al San Paolo: domenica, in occasione del primo round del campionato, Reina si accomodò in panchina lasciando spazio a Rafael.