Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha chiesto alla Lega Calcio che le ultime due giornate si giochino in contemporanea con la Juventus. Aurelio De Laurentiis si è mosso personalmente mosso in anticipo. Da regolamento, infatti, solo l’ultima giornata di serie A dovrebbe giocarsi in un orario uguale per tutte e dieci le gare. Non vale lo stesso discorso per la penultima. Filtra, però, ottimismo su una decisione favorevole della Lega.