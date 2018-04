Seduta pomeridiana oggi gli allenamenti a Castelvolturno per il Napoli dopo la giornata di riposo. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di domenica al Franchi per il posticipo della 35esima giornata di Serie A (ore 18).



Come da programma, dopo ogni ripresa, la squadra si è divisa in due gruppi.



Sul campo 1 coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Juventus hanno svolto attivazione a secco, lavoro aerobico e partitina di calcetto 5 contro 5.



Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati analogamente in attivazione a secco, lavoro aerobico e poi chiusura con partita a campo grande contro la Primavera.



Domani doppia seduta