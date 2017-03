La Gazzetta dello Sport fa le carte ai portieri del Napoli: tre quarti del reparto sarà rivoluzionato. Reina è l'unico del parco azzurro a restare alla corte di Sarri anche la prossima stagione. Che tra l'altro potrebbe essere l'ultima: il suo contratto scadrà nel 2018 e per il momento non s'è mai parlato di rinnovo. Per il resto, novità: il brasiliano Rafael e il napoletano Sepe, prodotto del vivaio che non ha rapporti idilliaci con Sarri, saranno ceduti.