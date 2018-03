In vista della partita delle 18 col Sassuolo, La Gazzetta dello Sport svela una statistica interessante sul rendimento del portiere del Napoli Pepe Reina in questo primo scorcio di 2018: il numero uno spagnolo non ha ancora concesso reti in trasferta nel nuovo anno. L'ultimo gol incassato fuori casa risale al 16 dicembre scorso, contro il Torino.