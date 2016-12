Addio 2016. Domani alle 20,45 contro la Fiorentina, il Napoli gioca la sua ultima partita dell’anno solare. Poi l’appuntamento sarà per il 7 gennio, di sabato alle 20,45, con la Sampdoria. Il momento degli azzurri è ottimo: nelle ultime quattro gare, due di campionato e una di Champions, si è vinto giocando benissimo. Tre risultati che sono serviti per tornare in corsa per il secondo e terzo posto e per volare agli ottavi della coppa più importante d'Europa. Dove trenta anni dopo ci sarà di nuovo il Real Madrid di fronte. In questa settimana si è parlato tanto dei Galacticos e poco dei viola di Sousa.



Sarri ha chiesto a tutti di mettere in memoria la doppia sfida europea per concentrarsi sulla gara di campionato che è più difficile del previsto. La Fiorentina ha perso contro la Lazio esprimendosi comunque a buoni livelli, e quindi arriva domani avrà il chiaro intento di aggiudicarsi i tre punti. Certo è che se l’incipit è lo stesso degli ultimi incontri, il Napoli può incassare un altro successo facendo felice i propri tifosi.