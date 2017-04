Queste le parole di Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, a Rai Sport: "Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto tre gol a una squadra che subisce pochissimo, ma non siamo riusciti a centrare l'impresa. Alla fine i 20 secondi di Torino hanno fatto la differenza, siamo passati dal possibile 2-2 al 3-1, due episodi nei quali non siamo stati fortunati. La sensazione è che ci stiamo avvicinando alla Juve. Il primo gol di Higuain ha pesato sul morale della squadra. Aver messo in difficoltà la Juve è motivo di orgoglio. E' andata in finale una grande squadra, noi però non abbiamo fatto peggio di loro. Oggi la Juve ha avuto un pizzico di cattiveria in più rispetto a domenica, hanno avuto un'aggressività diversa".