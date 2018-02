Dopo lo 0-5 del suo Napoli a Cagliari, Maurizio Sarri ha parlato a Premium Sport: "Il Cagliari è stato in partita fino al gol, ma grandi momenti di sofferenza non ne abbiamo passati. Fisicamente lasciavamo qualcosa, ma in difesa abbiamo fatto bene e dopo il 2-0 di fatto non c'è stata più partita. Ora pressione sulla Juventus? Quando loro hanno giocato prima di noi si diceva che non era un vantaggio per loro, quindi non è un vantaggio nemmeno per noi aver giocato ora per primi".



OBIETTIVO 100 PUNTI - "Dove migliorare un gioco così bello? Sicuramente troveremo qualche movimento da migliorare anche in una partita come questa, che ai più sembra perfetta: c'è sempre da migliorare. Un tifoso della Juventus dice che vinceremo lo scudetto perché lo meritiamo? Spero abbia ragione, ma non dimentichiamoci che i bianconeri sono una squadra fortissima, che ha risorse infinite. Spero di arrivare ai 100 punti, ma per noi sarebbe un terreno sconosciuto: non sappiamo se potremo arrivarci".



MARCIA SCUDETTO - "Ai ragazzi ho detto che delle 12 partite che sono rimaste dobbiamo vincerne 11 e pareggiarne una. Noi da due o tre anni otteniamo risultati molto positivi e i meriti sono di tutti, in primis dei giocatori che scendono in campo, ma qui tutti danno il loro contributo. La situazione di Milik? Sta bene: è ancora un po' incerto sul rientro, ma in allenamento mi ha fatto una buona impressione, penso che sia quasi pronto per qualche spezzone di gara".