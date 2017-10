Come riporta Il Mattino, Sarri ha concesso ieri un giorno di riposo ai suoi, ma lui non ha staccato la spina e si e' rivisto le immagini del Manchester City, delle ultime partite, oltre che di quella dell’andata con il City: poi le analizzerà con il suo staff, ognuno ha il suo compito preciso, prima di riproporle alla squadra. Sarri chiedera' ovviamente un approccio diverso rispetto a quello di Manchester: il Napoli fu condannato dalla prima mezz’ora in Inghilterra. Una risposta diversa a livello mentale ma anche come atteggiamento in campo: gli azzurri proveranno subito ad aggredire e a non essere aggrediti per tenere il baricentro piu' alto possibile. Per poterlo fare sara' necessario che la squadra si mantenga piu' compatta tra le linee e sicuramente piu' corta e che il pressing venga applicato in maniera piu' coordinata da tutta la squadra.