Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, si appresta ad affrontare l'Inter a San Siro. Intervistato in conferenza stampa non ha mancato di esprimere un parere sui nerazzurri e sul Milan: "Prima o poi Inter e Milan cominceranno a fare risultati in relazione alla loro storia, alla loro forza e al loro budget. Probabilmente quindi ricominceranno a lottare per il vertice".