Maurizio Sarri ripristina la tradizione del ritiro prima delle partite. Il tecnico azzurro, a differenza di quanto era accaduto alla vigilia della partita al San Paolo con il Genoa, ha deciso che domani la squadra resterà in ritiro prima della sfida con l'Atalanta, in programma sabato a Fuorigrotta. Probabilmente un modo di tenere alta la concentrazione in un momento in cui s'è parlato tantissimo delle polemiche post Madrid (e del silenzio stampa decretato da De Laurentiis).