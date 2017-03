Maurizio Sarri è preoccupato per il futuro di Dries Mertens, in scadenza nel 2018 e non ancora pronto a firmare il rinnovo, e non lo nasconde a De Laurentiis. Anzi, glielo ha detto chiaro e tondo: è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. La situazione del contratto dell'attaccante belga, capocannoniere azzurro con 24 gol (19 in campionato), è in bilico: la richiesta di Mertens sarebbe di 3 milioni fino al 2021, mentre il club si spinge fino a 2,5 milioni (con clausola). Su Dries ci sono Inter, squadre di Premier e anche offerte cinesi.