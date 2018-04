Ciro Venerato, Il collega di RaiSport, ha aggiornato a Radio CRC la situazione legata a Simone Verdi ed al suo futuro: "Per Verdi c'è anche la Roma ma il Bologna vuole solo soldi per l'attaccante. L'Inter non ha al momento i soldi per concorrere. I contatti sono costanti e pressanti tra Giuntoli e Bigon. A Giuntoli piace Suso ma ha una clausola di 38 mln che il Napoli non ritiene congrua, ma al milanista, Sarri preferisce Verdi".