Maurizio Sarri carica il Napoli il giorno dopo la sconfitta al San Paolo con l'Atalanta. E, soprattutto, alla vigilia della partita di domani allo Juventus Stadium con i bianconeri di Allegri, valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia. "Non facciamo drammi, ma lavoriamo. Vale quello che abbiamo fatto. Io non smetterò mai di credere in voi, prendetevi la rivincita", le parole pronunciate ieri dal tecnico all'indirizzo della squadra secondo il racconto del Corriere dello Sport.