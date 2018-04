Napoli con il solito undici a Firenze, secondo le indiscrezioni raccolte da Il Mattino: "Con la Fiorentina non ci saranno sorprese di formazione: Sarri e il suo preparatore Sinatti non hanno però cambiato gli allenamenti, perché a un mese dalla fine non c'è bisogno. Il rimedio al caldo è elementare: bere di più. Sono giorni di cura dell'anima non meno che del corpo. Ed è per questo che osservato speciale è Dries Mertens: è evidente che il belga non è più lo stesso. Non è solo questione di gol che non arrivano (non segna dal 3 marzo, il suo digiuno dura da sette partite) ma anche di condizione atletica che non pare essere delle migliori. Ed è un peccato arrivare alla volata finale con il velocista più importante che sembra in debito d'ossigeno".