Mario Husillos, direttore sportivo del Malaga, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale CalcioNapoli24: “Lucas Moura? E’ una notizia che prende di sorpresa anche me. Non ne sapevo nulla e mi fa ridere che stia girando una notizia del genere. Non abbiamo mai trattato Lucas Moura anche perchè un acquisto del genere non rientra nei parametri economici del club”.