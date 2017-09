Ottavio Bianchi, leggendario allenatore del primo scudetto del Napoli, ha espresso il suo parere sull'attuale corsa al titolo tra gli azzurri e la Juventus: “Il Napoli è superiore alla Juventus in questo momento. Ha un’organizzazione di gioco collaudata, l'allenatore e i giocatori sono gli stessi e c'è una società solida", spiega Bianchi a Radio Crc: "La Juve sta avendo dei problemi anagrafici e ha cambiato. Ci vuole del tempo per assestarsi. In questo momento gli azzurri sono favoriti".



MARADONA E' UN'ALTRA COSA - Bianchi era l'allenatore del Napoli in quel Napoli-Lazio dell'85: "Mertens ha fatto un gol di grande raffinatezza tecnica, ma non facciamo paragoni scomodi con Maradona: gli farebbero soltanto male. Perchè fargli questo?".

SARRI? NON ESAGERIAMO... - L'ex allenatore del Napoli ha detto la sua anche sul suo erede in panchina, Maurizio Sarri: "E' un allenatore che sta facendo grandi cose, ma lasciamolo lavorare in pace. Non esageriamo con le valutazioni..."