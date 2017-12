Come scrive “Il Mattino”, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli continua a lavorare per regalare a Sarri un esterno difensivo. Incassato il definitivo no dell’Atletico Madrid per Vrsaljko, il profilo ideale per la fascia destra resta quello di Darmian. Trattativa difficile però quella con il Manchester United, meno complicato invece il discorso sull'ingaggio dell’ex Torino. Valutato anche Fares, esterno francese naturalizzato algerino che sta giocando a sinistra nella difesa a 4 del Verona, ma che nasce esterno alto. Un jolly la cui duttilità può fare al caso del Napoli.