Il Corriere dello Sport svela un retroscena di mercato in casa partenopea. "Al Napoli piace Rade Krunic, centrocampista dell’Empoli e della nazionale bosniaca con tanto cervello, cinque gol (in rete anche ieri sera a Frosinone) ma soprattutto dieci assist in questo campionato di serie B in cui sta facendo la differenza: Giuntoli se ne è invaghito, Sarri - che segue con affetto la sua ex - è rimasto stordito, l’interesse è autentico e poi si vedrà se potrà essere trasformato in trattativa"