Si continua a parlare di un recupero lampo di Koulibaly per Firenze, ma al momento non ci sono conferme, anzi la convocazione del difensore del Napoli è fortemente in dubbio. A meno che non dovesse avere l’ok dai medici neanche lo convocherà. Il tecnico toscano tiene a cuore le sorti del suo macigno in difesa e quindi si affiderà nuovamente a Chiriches ed Albiol. O al massimo a Maksimovic che non vede il campo da tempo. Il timore di tutti è che la Coppa d’Africa possa scaricare fisicamente e mentalmente Koulibaly.

È già successo per esempio ad altri elementi tornare da questa competizione con le ruote a terra e di non recuperare più fino al termine del campionato. Sarri, naturalmente, spera che il Senagal possa uscire subito al primo turno in modo tale da riabbracciare molto presto Kalidou. Koulibaly ormai è diventato un punto di riferimento per tutta la difesa e il timore di tutti è che nella prossima sessione di mercato estivo possa essere ceduto al migliore offerente. Sono tanti i club che lo vogliono e l’impressione è che venga “sacrificato” prima di tutti.