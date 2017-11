La Gazzetta dello Sport descrive la situazione rinnovo per Pepe Reina: "È in salute, dunque, il portiere spagnolo. Intenzionato più che mai a riprendere il cammino interrotto a Verona. Per lui, ogni partita sarà un esame, perché in gioco ci sarà il suo futuro napoletano. In questo senso, la discussione tra le parti si è interrotta nella scorsa estate, quando Aurelio De Laurentiis non volle saperne di parlare di rinnovo. Una posizione che il presidente ha ammorbidito soltanto un mese fa quando discutendo sul futuro del portiere affermò deciso: «Ne riparleremo tra qualche mese, a patto però che tutto ciò non diventi una persecuzione». In pratica, il club vorrà arrivare alla prossima primavera per capire se ci saranno i margini per allungare l’accordo di un altro anno. Ipotesi che, al momento, ha poco di probabile. Intanto, però, Cristiano Giuntoli sta già adoperandosi per l’eventuale sostituto. Da almeno un anno, il diesse napoletano sta seguendo con grande interesse Geronimo Rulli, 25 anni, che gioca in Spagna, nella Real Sociedad. Sul portiere argentino, in ogni modo, c’è il diritto di riacquisto da parte del Manchester City, da esercitare entro il prossimo giugno. Se il club inglese dovesse rinunciarvi, allora il Napoli proverà a chiudere la trattativa già avviata con la società spagnola nella scorsa estate"